Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Mısır ziyareti öncesi açıklama: 70 yıldır kazan-kazan işbirliği sürüyor - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Mısır ziyareti öncesi açıklama: 70 yıldır kazan-kazan işbirliği sürüyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi\'den Mısır ziyareti öncesi açıklama: 70 yıldır kazan-kazan işbirliği sürüyor
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine gerçekleştirdiği devlet ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye ulaştı. Xi, varışında yaptığı yazılı açıklamada, Çin ve Mısır'ın gelişmekte olan ülkeler arasındaki dostluk, dayanışma ve koordinasyona örnek teşkil ettiğini, iki ülke arasındaki siyasi güvenin güçlü ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin verimli olduğunu belirtti.

KAHİRE, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Mısır'ın gelişmekte olan ülkeler arasındaki dostluk, dayanışma ve koordinasyona örnek teşkil ettiğini söyledi. Xi, iki ülke arasındaki siyasi güvenin güçlü, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin ise verimli olduğunu ve çok taraflı meselelerde yakın ve etkili koordinasyon yürütüldüğünü belirtti.

Xi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin daveti üzerine Mısır'a gerçekleştirdiği devlet ziyareti kapsamında salı günü başkent Kahire'ye ulaştı.

Xi, ülkeye varışı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Çin hükümeti ve halkı adına Mısır hükümeti ve halkına en içten selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Çin ve Mısır'ın iki kadim medeniyet olduğunu belirten Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun binlerce yıldır sürdüğünü ve geçen zamana rağmen kalıcılığını koruduğunu söyledi.

Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 70 yılda, uluslararası ve bölgesel konjonktürdeki değişikliklere rağmen iki ülkenin birbirinin yanında durduğunu ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Xi, son yıllarda iki ülke liderlerinin ortak yönlendirmesiyle Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığında büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, ziyareti sırasında Sisi ile Çin-Mısır ilişkileri, iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliği ve uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını belirtti.

Xi, Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığının geliştirilmesine yönelik yol haritasını birlikte hazırlayacaklarını ve iki ülke arasındaki dostlukta yeni bir sayfa açacaklarını da ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi'den Mısır ziyareti öncesi açıklama: 70 yıldır kazan-kazan işbirliği sürüyor - Son Dakika

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