Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bişkek'teki ŞİÖ 26. Zirvesi'nde Devlet Başkanlarıyla Buluştu
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 26. Zirvesi'ne katıldı. Zirve, üye ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleşti.
BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping salı günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 26. Zirvesi'ne katıldı.
Kaynak: Xinhua
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