Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Macaristan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya hazır olduğunu söyledi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Macaristan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya hazır olduğunu söyledi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşmesi sırasında, geleneksel dostluğu ileriye götürmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek ve Çin-Macaristan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak üzere çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Xi, iki ülkenin birbirine eşit şekilde muamele etmesi, karşılıklı güven ve desteği savunması, kazan-kazan işbirliğine bağlı kalması ve insanlığın barış ve kalkınma davasına olumlu katkılarda bulunması gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 19:19
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BUDAPEŞTE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, geleneksel dostluğu ileriye götürmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek ve Çin-Macaristan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak üzere Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı Perşembe günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Sandor Sarayı'nda Sulyok ile görüşmesi sırasında yaptı.

Çin Cumhurbaşkanı, güzel ülke Macaristan'ı ziyaret etmekten ve Sulyok ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik daveti ve düşünceli hazırlıklarından dolayı Macar mevkidaşına teşekkür etti.

Sulyok'u Macaristan'da deneyimli bir devlet adamı ve hukuk uzmanı olarak tanımlayan Xi, gelişen Çin-Macaristan dostluğuna uzun soluklu bağlılığından ve ikili ilişkilerin gelişimine olumlu katkılarından dolayı Sulyok'u takdir etti.

Macaristan'ın Yeni Çin'i ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin ve Macaristan'ın birbirine her zaman saygı gösterdiğini, eşit şekilde davrandığını ve karşılıklı fayda arayışında olduğunu söyledi.

Xi, ikili ilişkilerin değişen uluslararası konjonktüre meydan okuyarak büyümeye devam ettiğini ve kıtaları aşan bir dostluktan, dostane ve işbirliğine dayalı bir ortaklığa ve daha sonra da kapsamlı stratejik ortaklığa doğru derinlemesine bir gelişim sergilediğini belirtti.

Günümüzde Çin ile Macaristan arasındaki ilişkinin tarihteki en iyi dönemini yaşadığını kaydeden Xi, geleneksel dostluğun halkların kalbine derinden kök saldığını ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.

Xi, içinde bulunduğumuz yılın ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu vurguladı.

Çin-Macaristan ilişkilerinin 75 yılda istikrarlı gelişim sergilediğini kaydeden Xi, iki tarafın bu değerli deneyimin özetini çıkararak ileriye dönük yol haritasını belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Xi, ilk olarak her iki tarafın birbirine eşit şekilde muamele etmesi, kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesi ve kendi kaderlerini kararlılıkla kendi ellerinde tutması gerektiğini belirtti.

Xi, nesilden nesle uzanan Çin-Macaristan dostluğunun herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafça dikte edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çin cumhurbaşkanı, ikinci olarak iki ülkenin karşılıklı güven ve karşılıklı desteği savunması, her zaman birbirini anlaması ve egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının gözetilmesinde birbirini kararlılıkla desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Xi, üçüncü olarak ise iki tarafın da kazan-kazan işbirliğine bağlı kalması, Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmesi ve kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturması gerektiğini ifade etti.

Xi son olarak, her iki ülkenin de eşitlik ve adaleti gözetmesi, tarihin doğru tarafında yer alması ve insanlığın barış ve kalkınma davasına olumlu katkılarda bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Macaristan ilişkilerini daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmaya hazır olduğunu söyledi - Son Dakika

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