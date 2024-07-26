Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi İran Cumhurbaşkanı'nın Yemin Törenine Katılacak

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BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Peng Qinghua, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada aynı zamanda Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı olan Peng'in, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine 30 Temmuz'da Tahran'da düzenlenecek törene katılacağını duyurdu.