Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina\'yı tebrik etti

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Bangladeş başbakanı seçilen Şeyh Hasina'yı tebrik etti.

Xi, Perşembe günü gönderdiği kutlama mesajında, Çin ve Bangladeş'in aralarında kadim dostluk bağı bulunan iki komşu ülke olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, 49 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin birbirine saygı duyduğunu, birbirlerine eşit muamele ettiğini ve ortak faydaları paylaştığını belirtti.

Xi, Çin ve Bangladeş'in iki ülke halklarına somut faydalar getirecek şekilde her birinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini daima desteklediklerini, ayrıca kalkınma ve yeniden canlanma hedeflerini ilerletmek için el ele verdiklerini söyledi.

Hasina ile geçen yıl Ağustos ayında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir araya geldiklerini hatırlatan Xi, burada ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli bir uzlaşıya vardıklarını belirtti.

Xi, iki taraf arasındaki bu önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmek, Kuşak ve Yol işbirliğini yüksek kalitede geliştirmek ve Çin-Bangladeş stratejik işbirliği ortaklığını sürekli olarak yeni seviyelere taşımak üzere Çin ve Bangladeş'in birlikte çalışması temennisinde bulundu.

Çin Başbakanı Li Qiang da Hasina'ya bir kutlama mesajı gönderdi.