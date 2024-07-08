Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Solomon Adaları ile kapsamlı stratejik ortaklığı teşvik etmeye hazır

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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Solomon Adaları ile yeni dönemde kapsamlı stratejik ortaklığı teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

Xi, Solomon Adaları Genel Valisi olarak göreve başlayan David Tiva Kapu'ya Pazartesi günü gönderdiği kutlama mesajında söz konusu açıklamayı yaptı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Solomon Adaları arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 5. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, iki ülkenin son 5 yılda karşılıklı siyasi güveni sürekli derinleştirdiğini, tatbiki işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini, temel çıkarları ve başlıca kaygılarına ilişkin konularda birbirlerini sıkı şekilde desteklediğini, bunun ise her iki halka da fayda sağladığını belirtti.

Çin ile Solomon Adaları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, yeni dönemde kapsamlı stratejik ortaklığı daha yüksek seviyelere çıkararak iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Kapu ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.