Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve ABD iş çevrelerine dostluk ve işbirliği çağrısı yaptı

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BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve ABD iş çevrelerine dostluk ve karşılıklı güven temellerini sağlamlaştırma ve işbirliği alanlarını artırma çağrısında bulundu.

Han, söz konusu çağrıyı, Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin (AmCham China) Cuma günü Beijing'de düzenlenen yıllık değerlendirme yemeğindeki konuşmasında yaptı.

Bu yılın Çin ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, iki ülkenin iş çevrelerinin, ikili işbirliğinin katılımcıları, tanıkları ve katkı sağlayıcıları olduğunu ve gelecekte de öncü olacaklarını ifade etti.

Han, güçlü dirence, potansiyele ve geniş bir alana sahip Çin ekonomisinde, yeni itici güçler ile avantajların artmaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin'in dışa açılmayı yüksek düzeyde ve kararlı şekilde sürdüreceğini, yabancı yatırımların negatif listeye girmelerini azaltmaya devam edeceğini, yabancı işletmeler için yerli şirketlere yönelik prosedürlerin uygulanmasını etkin şekilde garanti altına alacağını ve yabancı şirketlerin Çin'de gelişmesi için daha fazla fırsat sağlamak üzere piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası bir iş ortamını teşvik edeceğini belirtti.

ABD'li daha fazla şirketin Çin'de yatırım yapmasını ve büyümesini memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Han, Amerikan Şirketler Derneği'nden kuruluş amacını unutmadan ilerlemesini, Çinli kuruluşlarla iletişimini güçlendirmesini ve Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinde daha fazla sonuç elde edebilmek için çaba göstermesini istedi.