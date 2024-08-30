Çin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Çin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi

Çin\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi

Çin'in başkenti Pekin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

30.08.2024 17:16
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Çin'in başkenti Pekin'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Askeri Ataşesi Albay Kaan Gülerce'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Li Yongşi'nin yanı sıra farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı.

Türk ve Çin milli marşlarının okunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı davetlilere okundu.

Büyükelçi Musa, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos tarihinin, Türk milletinin hafızasında bağımsızlık mücadelesini vurgulayan kararlılık, cesaret ve birliğin güçlü bir anısını muhafaza ettiğini söyledi.

Bu tarihin, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir dönüm noktası olan Dumlupınar Muharebesi'nin yıl dönümü olduğunu belirten Musa, " Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü liderliğinde titizlikle planlanan ve uygulanan taarruz, Türk ordusuna zaferi getirdi." dedi.

Musa, bunun yalnızca askeri bir başarı olmadığını, Türkiye'nin bağımsız bir cumhuriyet olarak tanınmasının yolunu açtığını vurgulayarak, ülkeye bu zaferi armağan eden, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için canını feda eden tüm şehitlere minnet duygularını dile getirdi.

Askeri Ataşe Gülerce de konuşmasında, 30 Ağustos'un Türk milletinin "Ya istiklal ya ölüm" diyerek başlattığı Milli Mücadele'nin zafere ulaştığı, müstesna bir başarı ve şanlı bir zafer olduğuna işaret ederek, "Milletimizin istiklaline bağlılığının en açık göstergesi olan bu zafer, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine geçmişten günümüze daima ilham ve güç vermektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Pekin, Güncel, Son Dakika

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