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Çin'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika
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Çin'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: 100'den Fazla Ölü

Çin'in Gansu eyaletinde etnik bir grubun yaşadığı bir ilçede Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem, evlerde, yollarda ve diğer altyapılarda hasara yol açtı.

Çin\'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: 100\'den Fazla Ölü
19.12.2023 - 10:23,  Güncelleme: 10:25
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1. ANONS (İngilizce): ZHANG WENJİNG, Xinhua muhabiri

2. Gansu ve Qinghai eyaletlerindeki kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): ZHANG WENJİNG, Xinhua muhabiri:

"Çin'in Gansu eyaletinde etnik bir grubun yaşadığı bir ilçede Pazartesi gecesi 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel deprem yardım merkezlerine göre, Gansu ve komşu Qinghai eyaletini vuran depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti."

Çin Deprem Ağları Merkezi'ne göre, deprem Pazartesi günü saat 23.59'da yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Liugou kasabası, Gansu eyaletinin Linxia Hui Özerk İli'ne bağlı Jishishan Bao'an, Dongxiang ve Salar Özerk İlçesi'nden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları depremin evlerde, yollarda ve diğer altyapılarda hasara yol açtığını söyledi. Birçok köyde elektrik ve su kesintisi yaşandı.

Yerel meteoroloji yetkililerine göre, Jishishan'da günlük en düşük sıcaklığın Salı günü eksi 10 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Eyalet itfaiye ve kurtarma departmanı, afet bölgesine 88 itfaiye aracı, 12 arama kurtarma köpeği ve 10.000'i aşkın ekipmanla birlikte 580 kurtarma görevlisi sevk etti.

Demiryolu idaresi deprem bölgesinden geçen yolcu ve yük treni seferlerini askıya alırken, demiryolu hatlarının güvenlik kontrolünden geçirilmesi talimatını verdi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı deprem yardım merkezleri ve Acil Durum Yönetim Bakanlığı, Gansu'da depremin vurduğu bölgelere bir çalışma ekibi gönderdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jishishan ve Xining'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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