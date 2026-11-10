Çin'de 9. İthalat Fuarı'nda Afrika ürünleri yoğun ilgi görüyor, sıfır gümrük var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'de 9. İthalat Fuarı'nda Afrika ürünleri yoğun ilgi görüyor, sıfır gümrük var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin\'de 9. İthalat Fuarı\'nda Afrika ürünleri yoğun ilgi görüyor, sıfır gümrük var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Afrika ürünleri Çin'deki 9. İthalat Fuarı'nda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Çin'in 1 Mayıs 2026'da 53 Afrika ülkesini sıfır gümrük vergisi uygulamasına dahil etmesiyle Afrikalı işletmeler standlarını artırdı ve ürünler Çinli tüketiciler için erişilebilir hale geldi.

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda farklı sergi alanlarında sergilenen çeşitli özgün Afrika ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Çin, diplomatik ilişkisi olan 53 Afrika ülkesini 1 Mayıs 2026'da sıfır gümrük vergisi uygulamasına dahil etti. Bu politikadan doğan fırsatları değerlendiren Afrikalı işletmeler, fuarın sergi alanlarındaki standlarını istikrarlı şekilde artırdı. Böylece giderek daha fazla Afrika ürünü Çinli tüketiciler için daha erişilebilir hale gelmiş oldu.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti1 MayısEkonomiAfrikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
15:03
Fenerbahçe’den ayrılan İsmail Kartal’ın son halini görenler tanıyamadı
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın son halini görenler tanıyamadı
14:08
Önce namaz sonra salep Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan’da
Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da
14:03
10 Kasım törenine damga vuran an CHP’nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
13:57
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11’e yükseldi
İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
13:25
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
Güllü davasında müebbet kararı istinafa taşındı: Savunma kaza ihtimalinin araştırılmadığını öne sürdü
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 15:14:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin'de 9. İthalat Fuarı'nda Afrika ürünleri yoğun ilgi görüyor, sıfır gümrük var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android