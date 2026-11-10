Çin\'de 9. İthalat Fuarı\'nda Afrika ürünleri yoğun ilgi görüyor, sıfır gümrük var

Çin'de 9. İthalat Fuarı'nda Afrika ürünleri yoğun ilgi görüyor, sıfır gümrük varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afrika ürünleri Çin'deki 9. İthalat Fuarı'nda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Çin'in 1 Mayıs 2026'da 53 Afrika ülkesini sıfır gümrük vergisi uygulamasına dahil etmesiyle Afrikalı işletmeler standlarını artırdı ve ürünler Çinli tüketiciler için erişilebilir hale geldi.
SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda farklı sergi alanlarında sergilenen çeşitli özgün Afrika ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
Çin, diplomatik ilişkisi olan 53 Afrika ülkesini 1 Mayıs 2026'da sıfır gümrük vergisi uygulamasına dahil etti. Bu politikadan doğan fırsatları değerlendiren Afrikalı işletmeler, fuarın sergi alanlarındaki standlarını istikrarlı şekilde artırdı. Böylece giderek daha fazla Afrika ürünü Çinli tüketiciler için daha erişilebilir hale gelmiş oldu.
Kaynak: Xinhua
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