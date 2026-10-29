Çin'de, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı - Son Dakika
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Çin'de, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlandı

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Çin\'de, Cumhuriyet\'in 103. yılı kutlandı
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Çin'de, Cumhuriyet'in 103. yılı, Pekin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Çin'de, Cumhuriyet'in 103. yılı, Pekin Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Çin hükümetini temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Dıyü konuk oldu.

Pekin'de görevli büyükelçiler, diplomatlar, askeri ataşeler, Çin kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı resepsiyona Türkiye'nin Çin Eğitim Fuarı'na katılımı dolayısıyla Pekin'i ziyaret eden İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Maarif Vakfı Başkanı Mustafa Özdil de katıldı.

Türkiye ve Çin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajının videosu davetlilere gösterildi.

Büyükelçi Ünal, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin İpek Yolu'ndaki temaslar ve alışverişlerle yüzyıllar öncesine uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in stratejik vizyonları doğrultusunda ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Cumhuriyet'in 103. yılında İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanın kurtuluşunda savaşmış tüm kahramanları saygı ve minnetle andıklarını dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonları çerçevesinde devletimizin bugün eriştiği yerli ve milli imkanlar ile, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak dünyada saygın bir yer edinmiş Türkiye Cumhuriyeti, dinamik ekonomisi, küresel çaptaki diplomatik etkinliği ve uluslararası barışa katkılarıyla 1923'teki aynı inançla yola devam edecektir."

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiGüncelPekinSon Dakika

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