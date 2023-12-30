Çin\'de Depremzedeler İçin 15 Binden Fazla Geçici Konut Kuruldu

Çin'de Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesinde depremzedelerin barınması amacıyla 15 binden fazla geçici prefabrik konutun kurulduğu bildirildi.
Xinhua ajansının haberine göre, afet bölgesinde evleri yıkılan veya hasar görenlerin büyük bölümü geçici barınaklara yerleştirildi.
Afet koordinasyon birimi, bölgede kurulan geçici prefabrik konutların sayısının dün itibarıyla 15 bin 812'ye ulaştığını açıkladı.
Ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde, 18 Aralık'ta, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Çinghay eyaleti sınırı yakınındaki deprem nedeniyle iki eyalette 149 kişi yaşamını yitirirken 14 bin ev hasar görmüştü.
Müslüman etnik azınlıkların yoğun yaşadığı bölgede, depremden etkilenen 87 bin kişi evlerinden tahliye edilirken depremzedeler soğuk kış koşullarında barınma sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.
Deprem bölgesi
Himalaya Dağları'nın uzantısındaki geniş fay hattı üzerinde yer alan Tibet-Çinghay Platosu, Çin'de büyük depremlerin sık yaşandığı yerlerden biri.
Bölgenin güneyindeki Sıçuan eyaletinde 2008'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açmış, 90 bine yakın kişi yaşamını yitirmişti.
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