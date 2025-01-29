Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor - Son Dakika
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Çin'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

Çin\'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Artıyor

2024'te Çin'de şarj üniteleri %49,1 artışla 12,82 milyona ulaştı; yeni araç satışları da yükseldi.

29.01.2025 18:18
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BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2024 yılında elektrikli araç şarj tesislerinin sayısında önemli bir artış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, geçen yılın sonunda ülkedeki elektrikli araç şarj ünitelerinin toplam sayısı bir önceki yıla göre yüzde 49,1 artarak 12,82 milyona ulaştı.

Bunların yaklaşık 3,58 milyonunu kamuya açık şarj üniteleri oluştururken, özel şarj ünitelerinin sayısı 9,24 milyona yaklaştı.

Ülkede, 2024 yılında 4,22 milyondan fazla elektrikli araç şarj ünitesi eklendi.

Çin'de 2024 yılında yeni enerjili araçların üretim ve satışları 12 milyonu geçti. Şarj tesislerinin artırılması ise ülkedeki artan talep ile paralel olarak gerçekleşti.

Çin üst üste 10 yıldır dünyanın en büyük yeni enerjili araç pazarı olma konumunu sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

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