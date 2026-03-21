Çin\'de Elektrikli Araç Şarj Noktaları Hızla Artıyor

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin'de elektrikli araç şarj altyapısı hızla genişlemeye devam ederken, şarj noktalarının toplam sayısı Şubat 2026 sonu itibarıyla 21,01 milyona ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,8 artışa işaret ediyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, kamuya açık şarj noktalarının sayısı yıllık bazda yüzde 28,8 artışla 4,834 milyona yükseldi.

Özel şarj noktaları ise aynı dönemde yüzde 54,6 artışla 16,176 milyona ulaşarak konutlardaki şarj talebinin güçlü büyümesini ortaya koydu.

Ulusal şarj altyapısı izleme ve hizmet platformundan alınan veriler, elektrikli araç satışlarındaki artışla birlikte Çin'in elektrikli araç destek ağının sürekli genişlediğini vurguluyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Çin'de 2025 yılında elektrikli araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 16,626 milyon adede, satışı ise yüzde 28,2 artışla 16,49 milyon adede ulaşarak elektrikli araç sektöründe hızlanan bir büyüme kaydetti.

Çin, Ekim 2025'te ülkenin elektrikli araç şarj altyapısını iyileştirmek için üç yıllık bir eylem planı açıklamıştı. Plan, 2027 sonuna kadar 28 milyon şarj noktasına ulaşılmasını ve kamu şarj kapasitesinin 300 milyon kilovatın üzerine çıkarılmasını hedefliyor.