Çin'de Emlak Piyasası Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Emlak Piyasası Canlanıyor

Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen emlak kısıtlamalarını kaldırarak piyasayı teşvik edici önlemler aldı.

30.09.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki büyük kentler olan Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen, yerel emlak piyasalarını canlandırmak için bir dizi önlem olarak emlak politikalarında ayarlamalara gitti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan Guangzhou, birinci kademedeki bir kent olarak emlak piyasasını daha fazla geliştirmek amacıyla yeni bir adım atıp mülk satın almaya yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

Belediye yönetiminden Pazar akşamı yayımlanan genelgeye göre Pazartesi gününden itibaren ev satın almada belli niteliklere bakılması uygulamasına son verilecek ve aile ve bireylerin kentte ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın satın aldıkları ev sayısına herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

Shanghai'da ise Pazar günü yayımlanan genelgeye göre bireysel ticari ipotekler için asgari peşinat oranı ilk ev alımları için yüzde 20'den yüzde 15'e, ikinci evler için ise yüzde 35'ten yüzde 25'e düşürülecek.

Ticari bankaların, konut alıcılarının ipotek faiz giderlerini daha da azaltmak için mevcut ipotek oranlarını düşürmesi sağlanacak. Shanghai kentinin belirli bölgelerinde ev satın almada aranan niteliklere ilişkin kısıtlamalar daha da hafifletilecek. Yeni önlemler Salı günü yürürlüğe girecek.

Aynı gün Guangdong eyaletindeki Shenzhen kenti de peşinat oranının düşürülmesi ve belli bölgelere özgü ev satın alma kısıtlamalarının iyileştirilmesi gibi önlemler açıkladı.

Söz konusu önlemler, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun Perşembe günkü toplantısında emlak piyasasındaki aşağı yönlü hareketi önlemek ve piyasayı istikrara kavuşturmak için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulamasının ardından geldi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Kısıtlama, Guangzhou, Shanghai, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Emlak Piyasası Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:28:35. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Emlak Piyasası Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement