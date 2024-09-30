Çin'de Emlak Piyasası Canlanıyor

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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki büyük kentler olan Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen, yerel emlak piyasalarını canlandırmak için bir dizi önlem olarak emlak politikalarında ayarlamalara gitti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan Guangzhou, birinci kademedeki bir kent olarak emlak piyasasını daha fazla geliştirmek amacıyla yeni bir adım atıp mülk satın almaya yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

Belediye yönetiminden Pazar akşamı yayımlanan genelgeye göre Pazartesi gününden itibaren ev satın almada belli niteliklere bakılması uygulamasına son verilecek ve aile ve bireylerin kentte ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın satın aldıkları ev sayısına herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

Shanghai'da ise Pazar günü yayımlanan genelgeye göre bireysel ticari ipotekler için asgari peşinat oranı ilk ev alımları için yüzde 20'den yüzde 15'e, ikinci evler için ise yüzde 35'ten yüzde 25'e düşürülecek.

Ticari bankaların, konut alıcılarının ipotek faiz giderlerini daha da azaltmak için mevcut ipotek oranlarını düşürmesi sağlanacak. Shanghai kentinin belirli bölgelerinde ev satın almada aranan niteliklere ilişkin kısıtlamalar daha da hafifletilecek. Yeni önlemler Salı günü yürürlüğe girecek.

Aynı gün Guangdong eyaletindeki Shenzhen kenti de peşinat oranının düşürülmesi ve belli bölgelere özgü ev satın alma kısıtlamalarının iyileştirilmesi gibi önlemler açıkladı.

Söz konusu önlemler, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun Perşembe günkü toplantısında emlak piyasasındaki aşağı yönlü hareketi önlemek ve piyasayı istikrara kavuşturmak için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulamasının ardından geldi.