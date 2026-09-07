Çin'de eski düzenleme komisyonu başkan yardımcısına müebbet hapis cezası verildi

JİNAN, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Wang Jianjun, 93,4 milyon yuan (yaklaşık 13,78 milyon ABD doları) rüşvet aldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Weifang Orta Halk Mahkemesi'nin pazartesi günü açıkladığı karara göre, siyasi hakları ömür boyu elinden alınan Wang'ın tüm kişisel mal varlığına da el konuldu.

Kararda, Wang'ın 2005-2019 yılları arasında resmi görevini kötüye kullanarak şirketlerin halka arzı, kurumsal finansman ve iş sözleşmeleri gibi konularda ilgili kurum ve kişilere menfaat sağlama karşılığında şahsen ya da üçüncü taraflar aracılığıyla para ve mülk kabul ettiği belirtildi.

Mahkeme, Wang'ın aldığı rüşvetin büyük meblağlara ulaşarak devlet ve halkın çıkarlarına ağır zarar verdiğini vurguladı. Suçunu kabul edip pişmanlık sergileyen Wang, yasadışı kazançlarının bir kısmını iade etti.