Çin'de Kamboçya ve Tayland Dışişleri Bakanları Görüştü

15.08.2025 16:10
Wang Yi, Kamboçya ve Tayland dışişleri bakanlarıyla sınır anlaşmazlıklarını görüştü.

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Anning kentinde düzenlenecek olan 10. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunan Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile bir araya geldi. Çay eşliğinde yapılan üçlü görüşmede bakanlar, Kamboçya ve Tayland arasındaki sınır anlaşmazlıklarına ilişkin dostane ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, sınır çatışmalarının devam etmesini Kamboçya'nın da Tayland'ın da istemediğini söyledi. İki ülkenin de diyaloğu yeniden başlatmaya ve ilişkileri iyileştirmeye hazır olduklarını kaydeden Wang, Anning'de düzenlenecek olan Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın iki taraf için de bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir fırsat teşkil ettiğini ifade etti.

"Anning" kelimesinin Çince'de barış, uyum ve dostluk anlamına geldiğine dikkat çeken Wang, Kamboçyalı ve Taylandlı yetkililerin Anning'de bulundukları süre zarfında barışa yönelik ortak görüşlerini dile getirmelerini beklediklerini belirtti.

Wang, Kamboçya ile Tayland arasında diyalog kurulmasını ve iki ülkenin aralarındaki yanlış anlamaları gidermesini, karşılıklı güveni yeniden tesis edip olağan etkileşimler ve işbirliğini eski haline getirmesini desteklediklerini belirtti. Wang, her iki tarafın, Kamboçya ile Tayland arasındaki Genel Sınır Komitesi'nin olağanüstü oturumunda varılan mutabakatı tam olarak uygulaması ve ateşkesle ilgili durumu vakit geçirmeksizin güçlendirmesini de desteklediklerini ifade etti.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek sorunları kendi yöntemiyle uygun şekilde çözmesini desteklediklerini belirten Wang, her iki tarafın, iki halkın taleplerine uygun hareket ederek sınır kapılarını mümkün olan en kısa sürede yeniden açmasını desteklediklerini de vurguladı.

Wang, iki tarafın da isteği doğrultusunda Kamboçya ve Tayland'ın sınır bölgelerinde mayın temizleme gibi faaliyetler için destek ve yardım sağlamaya istekli olduklarını kaydetti. Kamboçya ve Tayland'ın ebedi komşular ve kardeşler olan iki ülke olduğunun altını çizen Wang, iki tarafın aralarındaki belli anlaşmazlıkları iyi yönetebileceği ve çeşitli küresel zorlukları çözmek için el ele verebileceğine inandıklarını söyledi.

Bunun her iki ülke halkı tarafından da memnuniyetle karşılanacağını belirten Wang, bölge ülkelerinin ortak beklentisinin de bu yönde olduğunu vurguladı.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa da iki taraf arasında iletişim fırsatı sağladığı için Çin'e içten teşekkürlerini sundu. Konuk bakanlar, Çin'in durumu yatıştırma ve diyaloğu teşvik etme yönünde sergilediği olumlu rolden de övgüyle bahsetti.

İki taraf da barışın değeri ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurgularken, ateşkes anlaşmasını aktif olarak uygulamaya, diyalog mekanizmasından tam anlamıyla faydalanmaya ve anlaşmazlıkları yönetip barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya istekli olduklarını teyit etti.

Kaynak: Xinhua

