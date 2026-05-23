Çin'de Maden Patlaması: 90 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin'de altyapının eski, iş güvenliği düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür ocakları ve maden işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da ölümlü kazalar engellenemiyor.

Ölümlü maden kazalarının son örneği, ülkenin kuzeyinde Şanşi eyaletinde Liuşınyü Kömür Madeni'nde yaşanan patlama oldu. Sabah saatlerinde meydana gelen gaz kaynaklı patlama nedeniyle şimdiye kadar 90 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

247 işçinin çalıştığı belirtilen madende hala göçük altında kalanlar olduğu için can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kömür madenindeki patlama, daha şimdiden Çin'de son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazalarından biri oldu. Bu tür ölümlü kazalar, dev sanayisi hala enerji kaynağı olarak iç piyasada üretilen kömüre dayanan ülkede devam ediyor.

AA muhabiri, yakın tarihte ülke gündeminde yer tutan önemli kömür madeni kazalarına ilişkin bilgileri derledi.

İki büyük felaket

Nisan 1942'de Japon işgali altındaki Liaoning eyaletinde işletilen Honkeiko (Bınşihu) Kömür Ocağı'nda meydana gelen kömür tozu patlaması, Çin tarihinin en ölümcül maden felaketi olarak biliniyor. Olayda patlamanın etkisiyle neredeyse tamamı çöken madende çalışan 1549 işçi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu izleyen yıllarda ülkenin en büyük kömür üretim sahası haline gelen Şanşi eyaletinde, 1960'da Datong şehri yakınındaki Laonaydong Kömür Ocağı'nda meydana gelen grizu patlaması, 684 maden işçisinin ölümüne neden oldu.

Bu iki olay, ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül kazalar olarak kayıtlara geçti.

2000'lerde kazaların sıklığında artış

Yıllar içinde iş güvenliği ve altyapı standartlarının göreli olarak iyileşmesine karşın, 2000'li yılların başında hızlı ekonomik büyümeyle birlikte sanayide termik enerjiye olan ihtiyaç arttı.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere bir yanda yeni kömür sahalarının açılması, diğer yanda mevcut yatakların yoğun olarak işlenmesiyle ölümlü kazaların sıklığında artış görüldü.

Ülkede 2000-2005 yıllarında kömür işletmelerinde yaşanan 21 bin 232 kazada 36 bin 906 işçi yaşamını yitirdi. Bu dönemde yılda ortalama 6 bin 151 işçi kömür madenlerinde hayatını kaybetti.

Sonraki yıllarda denetimlerin artırılması, altyapı ve iş güvenliği standartlarının iyileştirilmesiyle ölümlü kazaların sıklığı ve can kayıpları zaman içinde azaldı. Yıllık can kaybı 2008'de 3 bine, 2013'te 1049'a geriledi.

Yakın dönemdeki kazalar

Ölümlü kazalardaki düşüşe karşın, özellikle altyapının eski, denetimlerin eksik olduğu taşra işletmelerinde çok sayıda can kaybına yol açan kazalar yaşanıyor.

Ülkede 2020'den bu yana yaşanan ölümlü kazaların bazıları şunlar:

Çongçing şehrinde Eylül 2020'de, yerel hükümetin enerji yatırım grubunun işlettiği kömür madeninde çıkan yangında 16 işçi öldü, 38 işçi yaralandı.

Yine Çongçing'de Aralık 2020'de Yongçuan ilçesindeki bir kömür madeninde karbon monoksit sızıntısı 23 işçinin zehirlenerek ölmesine yol açtı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde, Eylül 2021'de çöken kömür madeninde mahsur kalan 19 işçi yaşamını yitirdi.

Şanşi'de, Aralık 2021'de kaçak işletilen kömür madenini sel basması sonucu 2 işçi öldü.

Ülkenin güneyindeki Guicou eyaletinde, 25 Şubat 2022'de çöken maden ocağında mahsur kalan 14 işçi hayatını kaybetti.

Şubat 2023'te İç Moğolistan Özerk Bölgesine bağlı Alşa Sol Sancak ilinde açık maden ocağında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan 53 işçi yaşamını yitirdi.

Sıçuan eyaletinde, Şubat 2023'te maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi öldü.

Şanşi'ye komşu, önemli bir kömür üretim merkezi olan Şaanşi eyaletinde, 21 Ağustos 2023'te kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 işçi yaşamını yitirdi.

Guicou'da, Eylül 2023'te kömür madeninde çıkan yangında 16 işçi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi'de, Aralık 2023'te bir kömür madeninde yer altı ambarının çökmesi 3 işçinin ölümüne neden oldu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde, Aralık 2023'te kömür madeninde taşıma vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu 12 işçi öldü, 13 işçi yaralandı.

Hınan eyaletinde, Ocak 2024'te kömür madeninde gaz patlaması sonucu 10 işçi yaşamını yitirdi.

Ülkenin batısındaki Yünnan eyaletinde, Aralık 2025'te kömür madeninde meydana gelen gaz kaynaklı patlamada 7 işçi hayatını kaybetti.