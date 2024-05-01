Çin'de otoyolda meydana gelen göçükte 19 kişi hayatını kaybetti

MEİZHOU, 1 Mayıs (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu Otoyolu'nun bir bölümünde meydana gelen göçük alanında çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 1 Mayıs 2024.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan bir otoyolda Çarşamba günü erken saatlerde meydana gelen göçüğe 18 araç düştü. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti.
Guandong eyaletinde bulunan Meizhou kenti yetkilileri, 30 kişinin hastanede tedavi gördüğünü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.
Göçük, Meizhou kentinde bulunan Meizhou-Dabu otoyolunun bir bölümünde saat 02.10 civarında meydana geldi. Meizhou yönetimine göre göçük alanı 184,3 metrekare büyüklüğünde.
Kurtarma çalışmalarına 500'den fazla kişi katıldı. (Fotoğraf: Xinhua)
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