Çin\'de sanayi şirketlerinin karları elektronik üretimiyle ilk 9 ayda yüzde 15,5 arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları elektronik üretimiyle ilk 9 ayda yüzde 15,5 arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre önde gelen sanayi şirketlerinin karları 2026'nın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 6,03 trilyon yuana ulaştı. Elektronik ve yüksek teknoloji üretimindeki artış karların çift haneli büyümesini destekledi.
BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, elektronik endüstrisi ve yüksek teknoloji üretimindeki güçlü artışın etkisiyle 2026'nın ilk 9 ayında çift haneli büyüme sergiledi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı resmi verilere göre, önde gelen sanayi şirketlerinin karları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 6,03 trilyon yuana (yaklaşık 897,7 milyar ABD doları) ulaştı.
Kaynak: Xinhua
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