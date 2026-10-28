Çin\'de sanayi şirketlerinin karları elektronik üretimiyle ilk 9 ayda yüzde 15,5 arttı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları, elektronik endüstrisi ve yüksek teknoloji üretimindeki güçlü artışın etkisiyle 2026'nın ilk 9 ayında çift haneli büyüme sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı resmi verilere göre, önde gelen sanayi şirketlerinin karları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 6,03 trilyon yuana (yaklaşık 897,7 milyar ABD doları) ulaştı.