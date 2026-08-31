Çin'de Sel Sonrası Yol Temizleme Çalışmaları - Son Dakika
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Çin'de Sel Sonrası Yol Temizleme Çalışmaları

Çin\'de Sel Sonrası Yol Temizleme Çalışmaları
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China Anneng İnşaat Grubu, Xizang'da sel ve heyelan sonrası yol restorasyonunu sürdürüyor.

GYİRONG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin devletine ait mühendislik ve kurtarma alanında faaliyet gösteren China Anneng İnşaat Grubu, 26 Ağustos'ta ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen sel ve heyelanın ardından yol temizleme ve restorasyon çalışmaları yürütüyor.

Gyirong ilçesinde yürütülen çalışmalarla ilçedeki sınır kapısına ulaşımda hayati önem taşıyan yolların açılması amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Sel Sonrası Yol Temizleme Çalışmaları - Son Dakika

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