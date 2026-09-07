Çin'de sel ve heyelan nedeniyle 203 köy sakini tahliye edildi
Çin'in Suichuan ilçesindeki Mingkeng köyünde meydana gelen sel ve heyelan sonrası 203 köy sakini tahliye edilerek geçici barınma merkezine yerleştirildi. Merkezde afetten etkilenenlere yemek ve sağlık hizmetleri sunuluyor.
GANZHOU, 7 Eylül 2026 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Suichuan ilçesine bağlı Gaoping kasabasının Mingkeng köyünde cumartesi günü sel ve heyelan meydana geldi. Afetten etkilenen 203 köy sakini tahliye edilerek Shangyou ilçesinin Xiangxing köyünde kurulan geçici barınma merkezine yerleştirildi. Merkez, afetten etkilenenlere yemek ve sağlık hizmetleri sağlıyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Çin'de sel ve heyelan nedeniyle 203 köy sakini tahliye edildi - Son Dakika
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Sizin düşünceleriniz neler ?