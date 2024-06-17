Çin'de Soğutmalı Kamyonun Kasasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

ZHENGZHOU, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde soğutmalı bir kamyonun kasasında havasız kalan 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel bir soruşturma ekibi Pazar günü yaptığı açıklamada hayatını kaybeden kişilerin yönetmeliklere aykırı bir şekilde aracın yalıtımlı bölmesinde yolculuk ettiğini belirtti. Araç Cumartesi günü saat 22.00 sularında Yexian ilçesindeki Hongzhuangyang kasabasında bir benzin istasyonuna ulaştığında baygın halde bulunan 8 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen Pazar günü saat 03.00 itibarıyla hayatını kaybetti.

Olayın ardından araç sürücüsü ve diğer sorumlu kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.