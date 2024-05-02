Çin'de Son 20 Yılda Motorlu Araç Sürücüsü Sayısı Hızla Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Son 20 Yılda Motorlu Araç Sürücüsü Sayısı Hızla Arttı

Çin'de son 20 yılda yıllık ortalama 21 milyon yeni motorlu araç sürücüsü trafiğe çıktı. Ülkede 20 yıl önce 103 milyon motorlu taşıt sürücüsü bulunurken, bu sayı 523 milyona yükseldi. Aynı dönemde karayollarındaki motorlu araç sayısı da 96 milyondan 435 milyona çıktı. Çin, karayolu trafik yasa ve yönetmeliklerini geliştirerek hukuka dayalı trafik yönetimini güçlendirdi.

02.05.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de son 20 yılda yıllık ortalama 21 milyon yeni motorlu araç sürücüsü trafiğe çıktı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Trafik Kontrol Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede 20 yıl önce 103 milyon motorlu taşıt sürücüsü varken, bu sayı önemli bir artış kaydederek 523 milyona ulaştı.

Öte yandan 20 yıl önce karayollarındaki motorlu araç sayısı 96 milyonken, yıllık ortalama 17 milyonluk artışla 435 milyona yükseldi.

Çin'deki yolların toplam uzunluğu ise 1,87 milyon kilometreden 5,44 milyon kilometreye yükselerek yıllık ortalama 180.000 kilometre artış kaydetti.

Uzmanlara göre Çin, karayolu trafik yasa ve yönetmeliklerini sürekli geliştirmek suretiyle hukuka dayalı karayolu trafik yönetimini giderek güçlendirdi. Bu sayede halk arasında seyahat ederken trafik yasalarına, kurallarına, güvenliğe ve nezakete dikkat etme bilinci arttı.

Kaynak: Xinhua

Çin, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Son 20 Yılda Motorlu Araç Sürücüsü Sayısı Hızla Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:10:31. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Son 20 Yılda Motorlu Araç Sürücüsü Sayısı Hızla Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement