Çin'de Son 20 Yılda Motorlu Araç Sürücüsü Sayısı Hızla Arttı

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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de son 20 yılda yıllık ortalama 21 milyon yeni motorlu araç sürücüsü trafiğe çıktı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Trafik Kontrol Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede 20 yıl önce 103 milyon motorlu taşıt sürücüsü varken, bu sayı önemli bir artış kaydederek 523 milyona ulaştı.

Öte yandan 20 yıl önce karayollarındaki motorlu araç sayısı 96 milyonken, yıllık ortalama 17 milyonluk artışla 435 milyona yükseldi.

Çin'deki yolların toplam uzunluğu ise 1,87 milyon kilometreden 5,44 milyon kilometreye yükselerek yıllık ortalama 180.000 kilometre artış kaydetti.

Uzmanlara göre Çin, karayolu trafik yasa ve yönetmeliklerini sürekli geliştirmek suretiyle hukuka dayalı karayolu trafik yönetimini giderek güçlendirdi. Bu sayede halk arasında seyahat ederken trafik yasalarına, kurallarına, güvenliğe ve nezakete dikkat etme bilinci arttı.