Çin'de Tayfun Bavi İçin Turuncu Alarm - Son Dakika
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Çin'de Tayfun Bavi İçin Turuncu Alarm

Çin\'de Tayfun Bavi İçin Turuncu Alarm
10.07.2026 16:16
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Çin'in doğusundaki Tayfun Bavi nedeniyle turuncu alarm yayınlandı, hazırlıklar başladı.

HANGZHOU, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi cuma günü, ülkenin doğusunda şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlara neden olması beklenen bu yılın 9. tayfunu Bavi için turuncu alarmı yeniledi.

Meteorolojik tahminlere göre tayfunun cumartesi sabahı Taiwan'ın kuzey kıyılarına ulaşması veya bu kıyıları teğet geçmesi, ardından cumartesi gecesi Fujian eyaletinin Fuqing kenti ile Zhejiang eyaletinin Wenling kenti arasındaki kıyı şeridinde süper tayfun veya şiddetli tayfun kategorisinde karaya çıkması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki kıyı eyaleti Zhejiang, açık deniz tayfun acil durum müdahale planını çarşamba günü devreye sokmuştu.

Eyalet Sel Kontrol ve Kuraklıkla Mücadele Merkezi, kıyı bölgelerindeki yerel yönetimler ve ilgili kurumlara tayfunun gelişimini yakından takip etme ve gerekli tüm tedbirleri alma çağrısında bulundu. Bu tedbirler arasında kilit öneme sahip gemiler için güvenli barınma alanlarının hazırlanması, balıkçı teknelerinin limanlarda emniyete alınması, deniz seferlerinin askıya alınması ve deniz turizmi noktalarının kapatılması yer alıyor.

Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı gösterirken, bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Tayfun Bavi İçin Turuncu Alarm - Son Dakika

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