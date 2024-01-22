Çin\'de Toprak Kayması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

ZHAOTONG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonrasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yerel afet yardım merkezinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 civarında Zhaotong kentine bağlı Tangfang kasabasının Liangshui köyünde meydana gelen toprak kaymasında toplam 47 kişi göçük altında kaldı.
200'den fazla kurtarma görevlisi, 33 itfaiye aracı ve 10 iş makinesiyle kayıp kişilere ulaşmak için enkazda arama çalışmaları yürütüyor.
200'den fazla bölge sakini ise daha güvenli yerlere tahliye edildi.
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