 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'de Toprak Kayması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Toprak Kayması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Zhaotong kentine bağlı Tangfang kasabasının Liangshui köyünde meydana gelen toprak kaymasında toplam 47 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma ekipleri, kayıp kişilere ulaşmak için enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölge sakini olan 200'den fazla kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi.

Çin\'de Toprak Kayması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti
22.01.2024 - 14:54,
Abone Ol

ZHAOTONG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonrasında 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel afet yardım merkezinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 civarında Zhaotong kentine bağlı Tangfang kasabasının Liangshui köyünde meydana gelen toprak kaymasında toplam 47 kişi göçük altında kaldı.

200'den fazla kurtarma görevlisi, 33 itfaiye aracı ve 10 iş makinesiyle kayıp kişilere ulaşmak için enkazda arama çalışmaları yürütüyor.

200'den fazla bölge sakini ise daha güvenli yerlere tahliye edildi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Toprak Kayması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:16:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Toprak Kayması Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement