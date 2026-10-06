Çin\'de Ulusal Gün tatilinde gece etkinlikleri renkli ışıklarla yoğun ilgi gördü

Çin'de Ulusal Gün tatilinde gece etkinlikleri renkli ışıklarla yoğun ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de Ulusal Gün tatili kapsamında ülke genelinde gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler, gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenleniyor ve ülke genelinde yoğun ilgi görüyor.
BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Ulusal Gün tatili kapsamında ülke genelinde gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua
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