Çin'de Ulusal Gün tatilinde gece etkinlikleri renkli ışıklarla yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Çin'de Ulusal Gün tatilinde gece etkinlikleri renkli ışıklarla yoğun ilgi gördü

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Çin\'de Ulusal Gün tatilinde gece etkinlikleri renkli ışıklarla yoğun ilgi gördü
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Çin'de Ulusal Gün tatili kapsamında ülke genelinde gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor. Etkinlikler, gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenleniyor ve ülke genelinde yoğun ilgi görüyor.

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'deki Ulusal Gün tatili kapsamında ülke genelinde gece saatlerinde renkli ışıklandırmalar eşliğinde düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Ulusal Gün tatilinde gece etkinlikleri renkli ışıklarla yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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