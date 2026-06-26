Çin'de Uyuşturucu Operasyonları: 4,07 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çin'de Uyuşturucu Operasyonları: 4,07 Ton Ele Geçirildi

Çin\'de Uyuşturucu Operasyonları: 4,07 Ton Ele Geçirildi
26.06.2026 16:54
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Çin, bu yıl 186 uyuşturucu vakasında 4,07 ton uyuşturucu ele geçirirken, 243 şüpheli yakalandı.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'de bu yılın başından bu yana sınır kapıları ve sınır bölgelerinde uyuşturucu ile ilgili 186 vaka kapsamında toplam 4,07 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin cuma günü yayımladığı verilere göre, söz konusu operasyonlarda toplam 243 şüpheli yakalandı.

Son yıllarda ülke sınırlarında uyuşturucu ile ilgili suçlara karşı sert mücadele veren Çinli göç yetkilileri, kaçakçılık çetelerini ve ağlarını çökertmek için büyük veri uygulamalarından yararlanıyor.

İdare, Çin'in sınır kapıları ve sınır bölgelerine yönelik çok boyutlu önleme ve kontrol ağını ve uyuşturucu yönetim sistemini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Uyuşturucunun önlenmesine yönelik taktik ve tekniklerin güncelleneceği, özel bir uyuşturucu ile mücadele kampanyasının ilerletileceği ve sınırlarda uyuşturucuyu engellemek üzere çeşitli ülke ve bölgelerle kolluk işbirliğinin güçlendirileceği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Uyuşturucu Operasyonları: 4,07 Ton Ele Geçirildi - Son Dakika

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