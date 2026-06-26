Çin\'de Uyuşturucu Operasyonları: 4,07 Ton Ele Geçirildi

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'de bu yılın başından bu yana sınır kapıları ve sınır bölgelerinde uyuşturucu ile ilgili 186 vaka kapsamında toplam 4,07 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin cuma günü yayımladığı verilere göre, söz konusu operasyonlarda toplam 243 şüpheli yakalandı.

Son yıllarda ülke sınırlarında uyuşturucu ile ilgili suçlara karşı sert mücadele veren Çinli göç yetkilileri, kaçakçılık çetelerini ve ağlarını çökertmek için büyük veri uygulamalarından yararlanıyor.

İdare, Çin'in sınır kapıları ve sınır bölgelerine yönelik çok boyutlu önleme ve kontrol ağını ve uyuşturucu yönetim sistemini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Uyuşturucunun önlenmesine yönelik taktik ve tekniklerin güncelleneceği, özel bir uyuşturucu ile mücadele kampanyasının ilerletileceği ve sınırlarda uyuşturucuyu engellemek üzere çeşitli ülke ve bölgelerle kolluk işbirliğinin güçlendirileceği de ifade edildi.