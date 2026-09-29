Çin\'de Yangcheng Gölü\'nde tatlı su yengeci hasadı başladı, dünyada büyük talep var

Çin'de Yangcheng Gölü'nde tatlı su yengeci hasadı başladı, dünyada büyük talep varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bulunan Yangcheng Gölü'nde tatlı su yengeci hasat sezonu pazartesi günü başladı. Çin'de hasat edilen yengeçler dünyada büyük talep görüyor.
KUNSHAN, 29 Eylül(Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde bulunan Yangcheng Gölü'nde tatlı su yengeci hasat sezonu pazartesi günü başladı.
Çin'de hasat edilen bu yengeçler dünyada büyük talep görüyor.
Kaynak: Xinhua
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