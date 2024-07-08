Çin'de yapılan soruşturma, 'Volt Typhoon' tehdidinin ABD'nin yanlış bilgilendirme kampanyası olduğunu ortaya koydu

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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de gerçekleştirilen bir soruşturmanın son bulguları, sözde "Volt Typhoon" siber tehdit söyleminin, ABD'nin yürüttüğü bir yanlış bilgilendirme ve kamuoyunu manipüle etme kampanyası olduğunu ortaya koydu.

Bulgulara göre ABD istihbarat kurumları, gerekçesiz gözetime izin veren bir yasa olan ABD Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası 702. Maddesi'nin onaylanması için baskı yapmak ve ABD Kongresi'nden daha fazla bütçe alabilmek amacıyla "Çin siber tehdidi" söylemini uydurup köpürttü.

ABD ve "Beş Göz" müttefikleri (ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'den müteşekkil istihbarat ittifakı) Mayıs 2023'te "Volt Typhoon" adlı bir bilgisayar korsan grubunun, ABD'nin kilit altyapılarını hedef alan casusluk faaliyetleri başlattığını ve örgütün Çin hükümeti tarafından desteklendiğini iddia eden bir uyarı yayımlamıştı.

Buna karşılık Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Müdahale Merkezi ve diğer teknik ekipler de bir izlenebilirlik analizi başlatıp Nisan ayında bir soruşturma raporu yayımlamıştı.

Ekip tarafından hazırlanan yeni bir rapor, "Volt Typhoon" meselesinin Çin karşıtı ABD'li politikacılar ile "Beş Göz" ülkelerinin siber güvenlik yetkililerinin ortaklaşa katılımıyla, ABD'li istihbarat kurumları tarafından tezgahlanan tipik bir yanlış bilgilendirme kampanyası olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, 2023'ün başında hatta daha da önce başlatılan plan, ABD istihbarat kurumlarının ağa sızma kabiliyetlerini daha da sağlamlaştırıp güçlendirme, özellikle de dış hedeflere saldırma ve rakipleri caydırmanın yanı sıra ülke içindeki nüfusu izleme ve kontrol etme kabiliyetlerini artırma amacı taşıyor.

Plan, 702. Madde'nin yeniden yetkilendirilmesine yönelik net hedefleri bulunan üç aşamadan oluşuyor.

ABD Senatosu 19 Nisan'da 60'a 34 oyla yeniden yetkilendirmeyi onayladı. Bu onay, izleme yetkisini iki yıl daha uzatırken, ABD hükümetinin ülke dışında bulunan ve ABD vatandaşı olmayan kişilere ilişkin bilgileri arama emri olmaksızın toplamaya devam etmesine imkan veriyor.

Veriler, ABD hükümeti destekli bilgisayar korsanlığı örgütlerinin Mayıs 2023-Ocak 2024 tarihleri arasında Çinli devlet kurumları, akademiler, bilimsel araştırma enstitüleri, işletmeler ve kritik altyapılara karşı tamamı 702. Madde tarafından yetkilendirilmiş 45 milyonu aşkın siber saldırı düzenlediğini gösterdi.

Raporda ABD hükümet kurumları "Volt Typhoon" meselesinin arkasındaki beyin olarak tanımlanırken, söz konusu hamle ABD'nin sürdürmeye çalıştığı uluslararası hegemonyacılığın kaçınılmaz bir ürünü olarak değerlendirildi.

Ayrıca, "Volt Typhoon" gibi planların bir sonraki ABD hükümetinin kurumları tarafından da tasarlanmaya ve uygulanmaya devam edeceği belirtildi. Buna göre ABD'li siber güvenlik şirketleri, ABD istihbarat kurumlarının kontrolünde, Kongre'yi daha fazla bütçe onayı vermesi ve ABD'li vergi mükellefleri üzerindeki borç yükünü artırması için sürekli kandırmak suretiyle, "yabancı hükümetlerin desteklediği siber saldırılara" ilişkin daha fazla sayıda yanıltıcı söylem üretecek.

Raporda, 702. Madde'nin sadece ABD'liler için değil, aynı zamanda devlet egemenliği ve bireysel mahremiyet açısından dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için de ciddi tehditler oluşturduğu belirtildi.

Rapor, dünya genelindeki hükümetleri ve halkları, ABD'nin siber teknolojideki üstünlüğünü kullanarak diğer ülkelerin egemenliğini ve başka halkların meşru hak ve çıkarlarını tehlikeye atmasına kesin şekilde karşı çıkıp direnmeye çağırdı.