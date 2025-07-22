Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

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Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
22.07.2025 09:33
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Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
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Gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Düğün sezonunun etkisiyle altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 22 Temmuz Salı sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları listesi…

22 Temmuz 2025 Salı sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları güncellendi. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ve kuyumculuk sektöründe alışveriş yapacaklar için anlık altın fiyatları belli oldu. İşte saat 08.58 itibarıyla güncel rakamlar...

Altın yükselişe geçti...İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ LİRA OLDU?

22 ayar altın bilezik fiyatı 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle 3.975,33 liradan alınıyor. Satış fiyatı ise 4.004,34 lira oldu.

Altın yükselişe geçti...İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA OLDU?

Cumhuriyet altını 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle alış fiyatı 28.373,00 lira, satış fiyatı ise 28.599,00 lira oldu.

Altın yükselişe geçti...İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

TAM ALTIN FİYATI KAÇ LİRA?

Tam altın 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle alış fiyatı 28.003,21 lira, satış fiyatı ise 28.555,63 lira oldu.

Altın yükselişe geçti...İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI KAÇ LİRA?

Yarım altın 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle alış fiyatı 14.232,00 lira , satış fiyatı 14.367,00 oldu.

Altın yükselişe geçti...İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altının alış fiyatı 22 Temmuz saat 08.58 itibariyle 7.116,00 lira olurken, satış fiyatı ise 7.181,00 lira oldu.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle alış fiyatı 4.397,25 lira olurken satış fiyatı ise 4.397,71 liradan işlem görüyor.

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Son Dakika Ekonomi Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları - Son Dakika

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