Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

22 Temmuz 2025 Salı sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları güncellendi. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar ve kuyumculuk sektöründe alışveriş yapacaklar için anlık altın fiyatları belli oldu. İşte saat 08.58 itibarıyla güncel rakamlar...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ LİRA OLDU?

22 ayar altın bilezik fiyatı 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle 3.975,33 liradan alınıyor. Satış fiyatı ise 4.004,34 lira oldu.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA OLDU?

Cumhuriyet altını 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle alış fiyatı 28.373,00 lira, satış fiyatı ise 28.599,00 lira oldu.

TAM ALTIN FİYATI KAÇ LİRA?

Tam altın 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle alış fiyatı 28.003,21 lira, satış fiyatı ise 28.555,63 lira oldu.

YARIM ALTIN FİYATI KAÇ LİRA?

Yarım altın 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle alış fiyatı 14.232,00 lira , satış fiyatı 14.367,00 oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altının alış fiyatı 22 Temmuz saat 08.58 itibariyle 7.116,00 lira olurken, satış fiyatı ise 7.181,00 lira oldu.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın 22 Temmuz 2025 saat 08.58 itibariyle alış fiyatı 4.397,25 lira olurken satış fiyatı ise 4.397,71 liradan işlem görüyor.