İstanbul Atatürk Havalimanı kampüsünde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Roketsan'ın yeni ürünleri tanıtıldı.
Programın açılışını yapan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, katılımcılara açıklamalarda bulunduktan sonra "GÖKBORA", "Akata", "Tayfun BLOCK-4", "İHA-300", "Eren" ve "Şimşek-2"yi tanıttı.
Tanıtımda tüm gözlerin çevrildiği ürün ise Türkiye'nin en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun BLOCK-4" oldu.
İkinci'nin aktardığına göre, 10 metrelik uzunluğa ve 7 bin 300 kiloluk ağırlığa sahip, uzun menzilli nokta atışı yapabilen "Tayfun BLOCK-4"ün en önemli özelliği ise süpersonik hızla seyretmesi ve kolay kolay yakalanamıyor olması.
En kısa sürede envantere gireceği belirtilen "Tayfun BLOCK-4"ün ilk atışı da bu yıl yapılacak.
Son Dakika › Gündem › Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi 'Tayfun Block-4'ü tanıttı - Son Dakika
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