Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi 'Tayfun Block-4'ü tanıttı

İstanbul Atatürk Havalimanı kampüsünde gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Roketsan'ın yeni ürünleri tanıtıldı.

ROKETSAN YENİ ÜRÜNLERİNİ GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Programın açılışını yapan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, katılımcılara açıklamalarda bulunduktan sonra "GÖKBORA", "Akata", "Tayfun BLOCK-4", "İHA-300", "Eren" ve "Şimşek-2"yi tanıttı.

TÜM GÖZLER 'TAYFUN BLOCK-4'E ÇEVRİLDİ

Tanıtımda tüm gözlerin çevrildiği ürün ise Türkiye'nin en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun BLOCK-4" oldu.

SÜPERSONİK HIZLA SEYREDİYOR, KOLAY KOLAY YAKALANMIYOR

İkinci'nin aktardığına göre, 10 metrelik uzunluğa ve 7 bin 300 kiloluk ağırlığa sahip, uzun menzilli nokta atışı yapabilen "Tayfun BLOCK-4"ün en önemli özelliği ise süpersonik hızla seyretmesi ve kolay kolay yakalanamıyor olması.

İLK ATIŞI BU YIL YAPILACAK

En kısa sürede envantere gireceği belirtilen "Tayfun BLOCK-4"ün ilk atışı da bu yıl yapılacak.