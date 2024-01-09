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Çin'de Yeni Enerjili Binek Araç Satışı ve İhracatı 2023 Yılında Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'de Yeni Enerjili Binek Araç Satışı ve İhracatı 2023 Yılında Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, Çin'de yeni enerjili binek araçların satışı 2023 yılında yüzde 36,2 artarak 7,74 milyon adede ulaştı. Ayrıca, aynı yıl içinde yaklaşık 1,05 milyon yeni enerjili binek araç ihraç edildi.

Çin\'de Yeni Enerjili Binek Araç Satışı ve İhracatı 2023 Yılında Güçlü Büyüme Kaydetti
09.01.2024 - 19:06,
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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'de yeni enerjili binek araçların satış ve ihracatı 2023 yılında güçlü büyüme kaydetti.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin verilerine göre, geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,2 artışla yaklaşık 7,74 milyon adet yeni enerjili binek araç satıldı.

Birlik, sadece Aralık ayında satışların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,3 ve aylık bazda yüzde 12,1 artarak 945.000 adede ulaştığını açıkladı.

Veriler ayrıca, Çin'in 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 72 artışla yaklaşık 1,05 milyon yeni enerjili binek araç ihraç ettiğini gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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