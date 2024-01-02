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Çin'de Yeni Yıl Tatili Süresince Yurtiçi Seyahatlerde Büyük Artış - Son Dakika
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Çin'de Yeni Yıl Tatili Süresince Yurtiçi Seyahatlerde Büyük Artış

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 30 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasındaki üç günlük yeni yıl tatili süresince Çin'de toplam 135 milyon yurtiçi seyahat gerçekleşti. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155,3 artışa, 2019 yılına göre ise yüzde 9,4 artışa tekabül ediyor. Ayrıca, söz konusu dönemde Çin turizm pazarının toplam geliri 79,73 milyar yuanı aşarak geçen yılın tatil sezonundaki rakamın iki katına çıktı ve 2019'a kıyasla yüzde 5,6 artış gösterdi.

Çin\'de Yeni Yıl Tatili Süresince Yurtiçi Seyahatlerde Büyük Artış
02.01.2024 - 09:34,
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BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 30 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasındaki üç günlük yeni yıl tatili süresince toplam 135 milyon yurtiçi seyahat yapıldı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre bu miktar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155,3 artışa, 2019 yılına göre ise yüzde 9,4 artışa tekabül ediyor.

Verilere göre söz konusu dönemde Çin turizm pazarının toplam geliri 79,73 milyar yuanı (yaklaşık 11,27 milyar ABD doları) aşarak geçen yılın tatil sezonundaki rakamın iki katına çıkarken, 2019'a kıyasla yüzde 5,6 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Yeni Yıl Tatili Süresince Yurtiçi Seyahatlerde Büyük Artış - Son Dakika
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