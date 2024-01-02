Çin\'de Yeni Yıl Tatili Süresince Yurtiçi Seyahatlerde Büyük Artış

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 30 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasındaki üç günlük yeni yıl tatili süresince toplam 135 milyon yurtiçi seyahat yapıldı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre bu miktar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155,3 artışa, 2019 yılına göre ise yüzde 9,4 artışa tekabül ediyor.

Verilere göre söz konusu dönemde Çin turizm pazarının toplam geliri 79,73 milyar yuanı (yaklaşık 11,27 milyar ABD doları) aşarak geçen yılın tatil sezonundaki rakamın iki katına çıkarken, 2019'a kıyasla yüzde 5,6 artış gösterdi.