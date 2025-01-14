Çin\'deki antik kentten çıkarılan kültürel kalıntıların fotoğrafları Ankara\'da sergileniyor

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Çin'deki Üç Yıldız Höyüğü (Sanxingdui) antik kentinden çıkarılan kültürel kalıntıların fotoğrafları, Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Sanxingdui Müzesi işbirliğiyle Ankara'da sergileniyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen "Antik Şu Hazineleri" sergisinin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Ciang Şüebin, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Yazgı, burada yaptığı konuşmada, fotoğrafları sergilenen kalıntıların Çin ve dünya medeniyetinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu belirterek, "Bu tür sergiler sadece kültürel mirasların tanıtılmasıyla sınırlı kalmayıp, farklı coğrafyalardan gelen toplumların birbirini daha iyi tanımasına ve anlamasına olanak tanıyor." dedi.

Türkiye ile Çin'in zengin kültürel miraslarını paylaşarak halklar arasındaki dostluğu pekiştirdiğini dile getiren Yazgı, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini kaydetti.

Yazgı, Türkiye'nin üçüncü nükleer santral projesi için Çin ile işbirliği yapma kararının gelişen işbirliğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Çin teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yaptığı yatırımların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirdiğine işaret eden Yazgı, Çin'i çok önemli bir ortak olarak gördüklerini ifade etti.

Kadim medeniyetler vurgusu

Büyükelçi Ciang da Üç Yıldız Höyüğü'nden çıkarılan kalıntıların Neolitik Çağ'a kadar uzandığına dikkati çekerek, alandan çıkarılan 17 binden fazla kültürel eşyanın herkesi kendine hayran bıraktığını söyledi.

Kültürel kalıntıların, bir ülkenin kültürünün nesilden nesile aktarımı için önem arz ettiğini belirten Ciang, Çin ve Türkiye'nin antik tarihe ve geleneksel kültüre sahip iki kadim medeniyet olduğuna işaret etti.

Ciang, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak yönlendirmesiyle iki ülke ilişkilerinin istikrarla geliştiğinin altını çizerek, iki ülke arasındaki dostluğun daha da geliştirilebileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Bakan Yardımcısı Yazgı ve Büyükelçi Ciang birbirlerine kültürel hediyeler takdim etti ve sergiyi gezdi.

Çinli ve Türk saz sanatçılarının müziklerini icra ettiği serginin açılışında Çinli bir dansçı da gösteri yaptı.

"Antik Şu Hazineleri" sergisi 7 Şubat'ta sona erecek.