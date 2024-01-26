Beijing\'deki havalimanlarında Bahar Festivali seyahat yoğunluğu başladı

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki iki ana havalimanında, Cuma günü başlayan Bahar Festivali seyahat yoğunluğu boyunca 76.000 uçuşun iniş kalkış yapması bekleniyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi kuzey bölgesi bürosuna göre, beklenen rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20'lik bir artışı temsil edecek. Bu, tatil sezonunda daha fazla insanın aile ve turizm destinasyonlarını ziyaret etmek için seyahat etmesinin bir sonucu.

"Chunyun" olarak da bilinen bu yılki Bahar Festivali seyahat yoğunluğunun ilk günü olan Cuma günü, Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı 1.195 adet geliş ve gidiş uçuşu planlarken, Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı 934 uçuş planladı. Yoğun rotaların Haikou ve Harbin gibi turizm destinasyonlarına ağırlık verdiği belirtildi.

Öte yandan, Çin ile birçok ülke arasındaki karşılıklı vize politikası sayesinde, Capital Havalimanı'nda seyahat sezonu boyunca uluslararası ve bölgesel uçuşlarla günde ortalama 35.000 sefer olmak üzere 1,4 milyondan fazla yolcu seyahatinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Çin, Bahar Festivali ya da Ay Yeni Yılı'nın 15 gün öncesine tekabül eden Cuma günü rekor seyahat sayılarının beklendiği en büyük yıllık nüfus göçünü resmen başlattı.

"Chunyun" olarak da bilinen 40 günlük seyahat dalgasında yüz milyonlarca insan evlerine dönecek ve arkadaşları ve aileleriyle yeniden bir araya gelecek.