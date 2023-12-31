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Çin'deki Chagan Gölü'nde Kış Balıkçılığı Festivali - Son Dakika
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Çin'deki Chagan Gölü'nde Kış Balıkçılığı Festivali

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde bulunan Chagan Gölü, 22'nci kış balıkçılığı temalı festivale ev sahipliği yaptı. Turistler donmuş göle akın ederek balıkların sudan atlayışını izledi ve kış balıkçılığı kültürünü deneyimledi.

Çin\'deki Chagan Gölü\'nde Kış Balıkçılığı Festivali
31.12.2023 - 15:43,  Güncelleme: 15:48
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ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023

1. Chagan Gölü'nden çeşitli görüntüler

4. Kış balıkçılığından çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin eyaletindeki donmuş Chagan Gölü, 22'nci kış balıkçılığı temalı festivale ev sahipliği yaptı. Ülkenin dört bir yanından gelen turistler festivalin canlı atmosferini paylaşmak üzere donmuş göle akın etti.

"Balıkların sudan atlayışını izlediğimde inanılmaz heyecanlandım ve bereketli bir hasadın sevincini yaşadım. Chagan Gölü'nün ortamı çok güzel. Ayrıca kaldığımız pansiyonun sahibi çok yardımsever ve sıcakkanlı."

"Kış balıkçılığını yerinde izlemek harika bir deneyim oldu. Bir Jilin yerlisi olarak kış balıkçılığı kültürümüzle gurur duyuyorum ve ülkenin dört bir yanından daha çok insanın bu kültürü tanımasından dolayı mutluyum."

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Songyuan şehrinde bulunan Chagan Gölü, ülkenin bol balıkçılık kaynaklarına sahip en büyük tatlı su göllerinden biri. Göl kıyısında yaşayan bölge halkı, kalın buzda elleriyle delikler açarak ve balık yakalamak için buzlu sulara ağlar atarak buzda balık tutma geleneğini yaşatıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Songyuan'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'deki Chagan Gölü'nde Kış Balıkçılığı Festivali - Son Dakika
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