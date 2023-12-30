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Çin'deki deprem sonrası yeni geçici sınıflar inşa edildi - Son Dakika
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Çin'deki deprem sonrası yeni geçici sınıflar inşa edildi

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletindeki Guanting Kasabası Merkez Okulu'nda deprem sonrası hasar gören okul binalarının yerine geçici sınıflar inşa edildi. Öğrenciler, afet sonrası psikolojik danışmanlıkla desteklenerek eğitime devam etmeye başladı. Yeni sınıflar, ısıtma sistemleri ve iyi donanıma sahip olmasıyla öğrencilerin rahat bir ortamda eğitim almalarını sağlıyor.

Çin\'deki deprem sonrası yeni geçici sınıflar inşa edildi
30.12.2023 - 11:17,
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ÇEKİM TARİHİ: 28 Aralık 2023

1. Geçici sınıfların çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan Guanting Kasabası Merkez Okulu'nda deprem sonrası yeni geçici sınıflar inşa edildi.

Komşu Gansu eyaletindeki Jishishan ilçesinde 18 Aralık gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından okul binalarının bir kısmı hasar görmüş ya da yıkılmıştı.

Eğitimin normal şekilde devamını sağlamak için yerel yetkililer tarafından birkaç gün içinde geçici sınıflar inşa edildi.

Öğrenciler depremden sonraki ilk derslerine Perşembe günü afet sonrası psikolojik danışmanlık ile başladı.

"Tüm sınıflar ısıtma sistemleri, kara tahtalar, ışıklar da dahil olmak üzere iyi bir donanıma sahip. Öğrenciler düşündüğümüzden daha iyimser. Hava çok soğuk olmasına rağmen, odalar hava sızıntısını önlemek için iyi şekilde kapatıldığından içerideyken hiç üşümüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xining'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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