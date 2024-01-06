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Çin'deki En Yüksek Enerji Nakil Kulesi Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
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Çin'deki En Yüksek Enerji Nakil Kulesi Göz Kamaştırıyor

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin Wuxi şehrinde bulunan 385 metre yüksekliğindeki enerji nakil kulesi, büyüleyici manzaralar oluşturuyor. Yangtze Nehri kıyısında bulunan kule, dünyanın en yüksek enerji nakil kulesi olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda nehir boyunca uzanan 500-kilovolt enerji iletim projesinin önemli bir parçası olan kule, teknik açıdan zorlu bir projenin bir parçasıdır.

Çin\'deki En Yüksek Enerji Nakil Kulesi Göz Kamaştırıyor
06.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:36
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ÇEKİM TARİHİ: 4 Ocak 2024

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan 385 metre yüksekliğindeki enerji nakil kulesinin çeşitli görüntüleri

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinin Wuxi şehrinde sabah sisinin üzerinde yükselen enerji nakil kulesi büyüleyici manzaralar oluşturdu. Kule, 385 metre uzunluğuyla dünyada türünün en yükseği olma özelliğini taşıyor.

Ülkenin en uzun su yolu olan Yangtze Nehri kıyısında yer alan kule, Taizhou şehrinde nehrin karşısında yer alan ikiz kulelere sahip.

İkiz kuleler, Yangtze'nin kuzey kıyısındaki Taizhou ve güneydeki Wuxi'deki elektrik hatlarını birbirine bağlayan 2,6 kilometrelik bir mesafede duruyor.

Çin'deki teknik açıdan en zor nehir geçişli şebeke iletim projelerinden biri olan ikiz kuleler, nehir boyunca uzanan 500-kilovolt enerji iletim projesinin de önemli bir parçası.

500 kilovoltluk enerji iletim projesi 2023'ün Temmuz ayında faaliyete geçmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuxi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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