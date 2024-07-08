Çin\'deki Fotovoltaik Proje İle İç Moğolistan\'daki Çöl Yeşilleniyor

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Fotovoltaik projenin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan'da ülkenin yedinci büyük çölü olan bir zamanların ıssız Kubuqi Çölü, şimdi hayat fışkıran bir vahaya dönüştü.

Bölgede konuşlanan bir fotovoltaik enerji projesi, agrivoltaik kalkınmanın gücünden faydalanarak ekolojik açıdan kırılgan olan bu kumlu bölgede yeşil enerji geliştiriyor. Yapımına 2017 yılında başlanan proje yaklaşık 3.333 hektar alanı kapsıyor.

2019 yılında şebekeye bağlanan proje artık 500.000 kilovatlık bir kapasiteye sahip. Bu girişim, 2030 yılında tamamlandığında Beijing-Tianjin- Hebei bölgesine yılda 40 milyar kilovat-saatten fazla elektrik aktaracak olan 400 kilometrelik "fotovoltaik Çin Seddi" ağının bir parçası.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İç Moğolistan'dan bildiriyor. (XHTV)