Çin'deki Heyelanda 1 Kişi Öldü, 11 Kişiden Haber Alınamıyor - Son Dakika
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Çin'deki Heyelanda 1 Kişi Öldü, 11 Kişiden Haber Alınamıyor

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Çin'in Ciangşi eyaletinde aşırı yağışların tetiklediği heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu. Kurtarma ekipleri 2 kişiyi sağ kurtarırken, 39 köylü tahliye edildi ve 5 bin 300 kişi güvenli bölgelere yerleştirildi, bölgede 3. seviye acil durum ilan edildi.

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletinde Saudel Tayfunu'nun yol açtığı aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Ci'an ilinin Suiçuan ilçesine bağlı bir köyde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sırasında toprak altında kalan evlerde yaşayan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı, 11 kişiden ise haber alınamıyor.

Kurtarma ekipleri, köyde yaşayan 39 kişiyi tahliye etti, çevre yerleşimlerdeki 5 bin 300'den fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Afetin ardından 3. seviye acil durum ilan edilen bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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