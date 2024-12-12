Çin'den 5 Deney Uydu Fırlatıldı

JİUQUAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan beş deney uydusundan oluşan bir grubu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 12 Aralık 2024.
Perşembe günü yerel saatle 15: 17'de fırlatılan beş uydu, önceden planlanan yörüngeye girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 551. görevi olma özelliği taşıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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