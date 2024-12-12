Çin'den 5 Deney Uydu Fırlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'den 5 Deney Uydu Fırlatıldı

Çin, Jiuquan'dan 5 deney uydusunu başarıyla fırlattı. Roket, 551. görevini yerine getirdi.

12.12.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JİUQUAN, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan beş deney uydusundan oluşan bir grubu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 12 Aralık 2024.

Perşembe günü yerel saatle 15: 17'de fırlatılan beş uydu, önceden planlanan yörüngeye girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 551. görevi olma özelliği taşıyor. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den 5 Deney Uydu Fırlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
23:00 Okan Buruk’tan Mourinho sorusuna bomba yanıt Okan Buruk'tan Mourinho sorusuna bomba yanıt
23:00 İşte PKKYPG terör örgütünün vahşi yüzü İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü
22:42 Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu
22:41 Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 17:48:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'den 5 Deney Uydu Fırlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.