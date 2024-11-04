Çin'den AB'ye DTÖ İtirazı

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BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik telafi edici önlemler alınmasına ilişkin nihai kararına karşı Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) itiraz başvurusunda bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada AB üyesi ülkelerin hükümetleri, sektör ve kamuoyu dahil ilgili tarafların çok sayıda itirazına karşın AB'nin, Çin yapımı elektrikli araçlara yüksek oranda telafi edici gümrük vergisi uygulamaya yönelik nihai önlemler aldığını ve bu duruma kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Sözcü, elektrikli araç sektörünün kalkınma çıkarları ve küresel yeşil dönüşüm işbirliğinin korunması amacıyla DTÖ'nün anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına itiraz başvurusunda bulunmaya karar verdiklerini belirtti.