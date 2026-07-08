Çin'den ABD ve İran'a Çağrı

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ABD ve İran'ı imzalanan mutabakat zaptını tam olarak uygulamaya, anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye ve güç kullanımından kaçınmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning çarşamba günkü basın toplantısında son dönemde Ortadoğu'da yeniden tırmanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, çatışmanın yeniden alevlenmesinin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ve askeri yöntemlerin temel sorunları çözemeyeceğini ifade etti.