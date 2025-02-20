Çin'den ABD'ye Gümrük Vergisi Tepkisi

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BEİJİNG, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin gümrük vergilerini göz korkutma amaçlı bir baskı aracı olarak kullanmaması gerektiğini söyledi.

ABD'nin kısa süre önce ticaret ortaklarına "karşılıklı gümrük vergileri" uygulayacağını duyurmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan He, "Çin bu hamleden derin endişe duyuyor" dedi.

He, perşembe günü yaptığı açıklamada uluslararası ticaretin her ülkenin kendi kaynak donanımı ve karşılaştırmalı üstünlüklerine bağlı olduğunu belirtti. Sözcü, uluslararası ticaretin amacının küresel ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve dünya çapında insanların refahını artırmak olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin önerdiği "karşılıklı gümrük vergilerinin", Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal edip yaklaşık 80 yıllık çok taraflı ticaret müzakereleriyle kurulan çıkar dengesini hiçe saydığını ifade eden sözcü, ABD'nin bu yaklaşımının, uzun süredir yararlandığı uluslararası ticaretin önemli faydalarını göz ardı ederek tek taraflılık ve korumacılığa da örnek teşkil ettiğini vurguladı.

He, önerinin en çok kayrılan ülke ilkesi gibi ilkelere dayanan çok taraflı ticaret sistemine büyük zarar vereceğini ve küresel tedarik zincirlerini sekteye uğratacağını söyledi.

Söz konusu önerinin, uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerin olağan seyrine büyük belirsizlik de getireceğini belirterek, birçok ülkenin ABD'nin bu yaklaşımına karşı tutumlarını açıkça dile getirdiğini vurgulayan He, "Ticaret savaşı, hiçbir şeyi çözmez ve bu savaşın kazananı da olmaz. ABD yanlış uygulamalarını düzeltmeli ve sorunlara eşit istişarelerle çözüm bulmak için tüm ülkelerle birlikte çalışmalı" dedi.