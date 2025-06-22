Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor - Son Dakika
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Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor

Çin uyardı: ABD, 2003\'te Irak\'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
22.06.2025 09:45
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ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından Çin devlet medyasında Washington yönetiminin 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı İran'da tekrarladığı uyarısında bulunuldu.

İsrail- İran savaşının 10. gününde korkulan oldu. ABD, Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 30 Tomahawk füzesiyle vurdu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN), saldırıların ardından yayımladığı yorum yazısında, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmak üzere savaşa başvurduğu, bunun halihazırda kırılgan durumdaki Orta Doğu'da tehlikeli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

BÖLGESEL SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR

Orta Doğu'nun ittifaklar, düşmanlıklar ve vekalet çatışmalarından oluşan karmaşık mozaik olduğu vurgulanan yazıda, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik saldırılarının yalnızca İran'ın değil onun bölgesel müttefikleri ve vekil güçlerinin misillemelerini kışkırtabileceği ve daha geniş bölgesel savaşı tetikleyebileceğine işaret edildi. Yazıda, İran ve Rusya gibi bölgedeki diğer büyük oyuncuların ABD'nin saldırılarına nasıl tepki vereceğinin halen bilinmediğinin altı çizildi.

"TRUMP YÖNETİMİ AYNI HATALARI TEKRAR MI EDECEK?"

Tarihin, Orta Doğu'daki askeri müdahalelerin uzayan çatışmalar ve bölgesel istikrarsızlık gibi öngörülemeyen sonuçlara yol açtığını çok defa gösterdiğine işaret edilen yazıda şunlar kaydedildi: "ABD, 2003'te çarpıtılmış istihbarata dayanarak Irak'ı işgal etti. Sonuç ne oldu? Washington'ın müdahalesi felakete yol açtı, bölgeyi isyanlara ve mezhep çatışmasına sürükledi. İşgal sonrası Irak, 20 yıl sonra hala tutarlı bir yönetim yapısının olmaması, milis güçlerin yükselişi ve ABD'nin çözemediği diğer sorunlarla uğraşıyor. Şimdi, (Donald) Trump yönetimi aynı hataları, Irak'tan üç kat büyük İran'da tekrar mı edecek?" Yazıda askeri cepheleşme yerine diyalog ve müzakereye hala fırsat olduğu, bunun Orta Doğu ve dünyada istikrar için tek umut olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    abdyi trap değilde Netanyahu yönetiyor yazıklar olsun koca abd ye 104 0 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım:
    VEYL olsun bu Müslümanlara adamlar dünyanın öbür ucundan kalkıyor geliyor vuruyor Müslüman ülkesini hepsi batının kuklası olmuş kölesi olmuş Rabbim yardım etsin bize ancak rabbim yardım eder 49 1 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    Adamlar hata yapmadı bu sayede ırtadoğudaki ipleri ellerine aldılar. Irak kukla değildi onu da Türkiye ve diğer arap ülkeleri gibi kukla bir ülke haline getirdiler bu vesileyle. Bizim ki de bop eşbaşkanı ne de olsa 23 8 Yanıtla
  • 12345678:
    hepiniz doneksiniz.cin Rusya Türkiye bae kore.hepsi donektir ve irani sattilar. Türkiye dedim ama bu türk halkı değil Türkiye mevcut hükümetidir.irak savaşında irahi libyayi da sattı Erdoğan.tarafi çok net belli etti yazıklar olsun.iste bu yüzden bizim komşu dostumuz kalmadı.iran hernekadar gerçek bir dost olmasada duherlerinden daha iyidir enazindan komsumuzdur 3 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    ırak işgalinin hata oldugunu nasıl anladın 0 0 Yanıtla
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