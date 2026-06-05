Çin'den ABD'ye Küba'yı Bırak Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den ABD'ye Küba'yı Bırak Çağrısı

Çin\'den ABD\'ye Küba\'yı Bırak Çağrısı
05.06.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarını sona erdirmesini istedi ve uluslararası tepkiyi vurguladı.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin, uluslararası toplumun çağrısına kulak vererek, Küba'ya yönelik her türlü abluka, yaptırım, zorlama ve baskıya derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun son açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Mao, "ABD, uydurma iddialar ve asılsız karalamalarla Küba'ya yönelik abluka ve yasadışı yaptırımlarını haklı gösteremez" dedi.

On yıllardır süren tek taraflı yaptırımlar ve ambargonun, Küba ekonomisi ve halkına büyük zarar verdiğini kaydeden Mao, bunun uluslararası toplumdan da geniş çapta tepki gördüğünü belirtti. Mao, ulusal egemenlik ve güvenliğini koruma ve dış müdahalelere karşı çıkma konusunda Küba'ya kararlı şekilde destek verdiklerini ifade etti.

2 Haziran'da ABD'li bir senatörün, ABD eski Başkanı Joe Biden döneminde istihbarat servisi tarafından yapılan kapsamlı bir incelemeye göre, Küba'nın teröre destek verdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna varıldığına ilişkin açıklama yaptığı, ancak Rubio'nun bu açıklamayı görmezden geldiği bildirilmişti. Birleşmiş Milletler'in, ABD'nin uyguladığı petrol ambargosundan dolayı yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle Küba'da yaklaşık 20.000 ton gıdayı etkin şekilde dağıtamadığı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Küba'yı Bırak Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Aziz Yıldırım’dan milli yıldıza resmi teklif Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:26
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:46
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:20:54. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Küba'yı Bırak Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.