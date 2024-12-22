Çin'den ABD'ye Taiwan Tepkisi

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BEİJİNG, 22 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine askeri yardım ve silah satışı yapmasını şiddetle kınayarak konuya ilişkin diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Beyaz Saray 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada Taiwan'a 571,3 milyon ABD doları değerinde askeri yardım yapılacağını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı da aynı gün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın Taiwan'a 295 milyon ABD doları değerinde silah satışını onayladığını bildirdi.

Sözcü konuya ilişkin pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bir kez daha Çin'in Taiwan bölgesine askeri yardım ve silah satışını onayladığını, bu durumun tek Çin ilkesi ile başta 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ve Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Yardım kararının, ABD liderlerinin "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünün ciddi bir ihlali olduğunu vurgulayan sözcü, aynı zamanda "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere son derece yanlış mesaj gönderdiğini belirtti. Sözcü, "Çin bu kararı şiddetle kınayıp kesin şekilde karşı çıkarken, konuya ilişkin diplomatik girişimlerde bulundu" dedi.

Sözcü, Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu hatırlattı. Sözcü, "Taiwan'ı silahlandırarak Taiwan'ın bağımsızlığına yardım etmek ateşle oynama benzer, sonunda ABD kendini yakacak. Taiwan sorununu Çin'i baskı altına almak için kullanma çabası başarısız olmaya mahkumdur" diye konuştu.

Sözcü, ABD'den Taiwan'ı silahlandırmayı derhal durdurmasını ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltalayan tehlikeli hareketlerine son vermesini istedi.

Sözcü, "Çin ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü sağlam şekilde savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacak" dedi.