Çin'den ABD'ye Tepki: Ayrımcılık İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den ABD'ye Tepki: Ayrımcılık İddiası

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin insansı robotları ulusal güvenlik riski ilan etmesini ayrımcılık olarak nitelendirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin diğer ülkelerde imal edilen insansı robotları ulusal güvenlik riski ilan etmesine tepki göstererek bu kararı, Pekin'e karşı "ayrımcılık" olarak nitelendirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC), diğer ülkelerde üretilen insansı robotları ulusal güvenlik riski listesine eklemesine tepki gösterdi.

ABD'nin bu karardan derhal vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen sözcü, FCC'nin Pekin'in meşru ticari çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin istikrarını zedelediğini ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarını bozmaya devam ettiğini belirtti.

Söz konusu kararı, Çinli şirket ve ürünlere karşı "ayrımcılık" olarak niteleyen sözcü, Washington'ın ulusal güvenlik kavramını "aşırı genişlettiğini" ifade etti.

Sözcü, ABD'nin "bu yönde" ilerlemesi halinde ülkesinin meşru hak ve çıkarlarını muhafaza etmek için kararlı önlemler alacağını kaydetti.

FCC'den dün yapılan yazılı açıklamada, ABD'ye ulusal güvenlik riski oluşturduğu saptanan iletişim ekipmanları listesi genişletildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ABD'de pazarlama ve satışına FCC tarafından onay verilmeyecek yabancı menşeli ürünler listesine, insansı ve dört ayaklı modelleri kapsayan gelişmiş robotik cihazlar ile şebekelere entegre çalışan güç invertörlerinin eklendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye Tepki: Ayrımcılık İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:46:24. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Tepki: Ayrımcılık İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.