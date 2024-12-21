Çin'den ABD'ye Ukrayna Çağrısı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, ABD'yi Ukrayna meselesinde anlamsız suçlama oyununa ve çatışmayı kışkırtmaya son vermeye çağırdı.

Geng cuma günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Ukrayna'daki kriz devam ediyor ve çatışmalar hiçbir azalma belirtisi göstermiyor" dedi.

Silahların savaşı kazanmaya yardımcı olabileceğini, ancak kalıcı barışı getiremeyeceğini vurgulayan Geng, çatışmanın taraflarını erken bir tarihte barış görüşmelerine başlamaya ve uluslararası toplumu da bu amaçla gereken koşulları aktif bir şekilde oluşturmaya çağırdı.

Geng, çatışmanın başlamasından bu yana Çin'in taraflara ateşkes yapma, müzakerelere başlama ve mümkün olan en kısa sürede barışı yeniden tesis etme çağrısında bulunduğunu söyledi. Geng, " Rusya, Ukrayna, Küresel Güney ülkeleri ve birçok Avrupa ülkesi Çin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik rolünü ve katkısını memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Geng, Çin'in çabalarını görmezden gelmeyi tercih eden ve yanlış bilgi yaymaya devam eden tek ülkenin ABD olduğunu belirtti.

Büyükelçi, "Çin, Ukrayna krizini başlatmadı ve krizin bir tarafı da değil. ABD, bir yandan Çin'in savaşı sona erdirmede daha büyük bir rol oynayacağını umarken, diğer yandan Çin'in barış çabalarını itibarsızlaştırmaya ve Çin'e iftira atmaya ve baskı yapmaya devam edemez" ifadelerini kullandı.

Geng, "ABD'nin anlamsız suçlama oyununu ve düşmanlık ve cepheleşme provokasyonunu durdurmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Geng, ABD'yi Çin de dahil olmak üzere ilgili ülkelerle birlikte çalışarak dayanışma ve fikir birliği oluşturmaya ve Ukrayna krizinin siyasi çözümüne elverişli koşullar ve atmosfer yaratmaya çağırdı.